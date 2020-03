Valerio Pino: “Tra me e Enrico Papi sguardi di desiderio carnale”

Valerio Pino ha rivelato che tra lui e Enrico Papi ci sarebbero stati sguardi pieni di passione.

L’ex ballerino di Sarabanda Valerio Pino ha confessato di aver avuto una vera e propria cotta per Enrico Papi che, a suo avviso, sarebbe stata ricambiata dal celebre conduttore. Papi è sposato con Raffaella Schifino, madre dei suoi due figli.

Valerio Pino e Enrico Papi

Dopo anni dal suo primo incontro con Enrico Papi Valerio Pino ha fatto una confessione shock, rivelando che tra lui e il celebre conduttore – all’epoca della sua partecipazione a Sarabanda – ci sarebbero stati intensi sguardi di attrazione reciproca. “C’era un’intesa speciale tra di noi, fatta di sguardi pieni di desiderio carnale e ormoni infuocati… facevamo l’amore con gli occhi! Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni… è mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio!”, ha confessato il ballerino.

Oggi il ballerino è single e ha dichiarato che da diversi anni sarebbe piuttosto “sfortunato in amore.





Per quanto riguarda Enrico Papi invece, il conduttore è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino, con la quale ha avuto i suoi due figli: Rebecca, nel 2000, e Iacopo, nel 2008. La coppia vive stabilmente a Miami e tra i due sembra che la storia d’amore sia proseguita liscia come l’olio, senza particolare clamore. Il conduttore non ha nascosto che, in passato, all’interno dello show business diverse voci avrebbero insinuato che lui fosse gay. A proposito delle avances ricevute dal mondo maschile Papi ha detto di averne ricevute “un sacco di volte” e ha aggiunto: “Per certi versi mi ha fatto anche molto piacere.

Acchiappare in tutti i campi non è da tutti.”