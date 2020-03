Un indizio social ha preoccupato i fan della coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia è intenzionata a lasciare Paolo Ciavarro proprio ora che manca pochissimo alla fine del Grande Fratello Vip? Un indizio spuntato sui social ha fatto insospettire i telespettatori del reality show.

Clizia e Paolo: l’indizio

Attraverso i social Clizia Incorvaia si è mostrata mentre era intenta a leggere il libro “Come liberarsi del proprio principe azzurro”. In tanti si sono chiesti dunque se l’ex gieffina fosse intenzionata a lasciare Paolo Ciavarro, con cui all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha iniziato un’appassionata liaison. Clizia ha tranquillizzato i fan, dichiarando: “Non vi spaventate, io non voglio liberarmi del mio principe, ma del principe azzurro che c’è dentro di noi… (…) Questo libro insegna a diventare delle principesse guerriere…Non spaventatevi per piacere, non ci sono allusioni”, ha rivelato l’ex moglie di Francesca Sarcina.





Anche Paolo, all’interno della Casa, ha detto di non vedere l’ora di poter riabbracciare finalmente Clizia, di cui sentirebbe molto la mancanza.

I due si sono dati appuntamento su una spiaggia di Fregene non appena il reality show sarà finito ma purtroppo è possibile che – a causa dell’emergenza Coronavirus – il loro incontro debba essere rimandato. Clizia è stata squalificata dal programma per una frase pronunciata contro Andrea Denver e dopo la sua squalifica dal programma Paolo ha dichiarato più volte di sentire la mancanza della sua nuova fiamma. Clizia, che ha chiesto scusa per la sua frase, è tornata a casa dalla figlia Nina, avuta dal suo ex Francesco Sarcina.