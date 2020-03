A causa dell'emergenza Coronavirus per la prima volta in 33 anni le riprese di Beautiful sono state bloccate.

Per la prima volta dal 1987 le riprese della fiction Beautiful sono state interrotte. Così come per molti altri show è impossibile continuare le riprese e tutelare allo stesso tempo la salute dello staff e degli interpreti. Molti programmi sono stati per forza di cose rimandati o annullati, e molti fan sono piuttosto dispiaciuti nel non poter assistere come da programma ai loro show preferiti.





In Italia molti programmi e show televisivi sono stati sospesi, mentre anche per quanto riguarda gli eventi dal vivo alcuni di essi sono stati annullati o rimandati al 2021 (come l’Eurovision Song Contest, ad esempio).

Anche alcuni cantanti hanno dichiarato di dover rimandare alcune delle loro date per evitare di mettere il proprio staff e i loro fan a rischio (tra loro, ad esempio, Luciano Ligabue e Eros Ramazzotti).

Molti dei paesi nel mondo hanno iniziato a seguire le stesse procedure che ha seguito l’Italia per cercare di contenere la diffusione dei contagi, imponendo alla maggior parte della popolazione di restare a casa e di uscire solo ed unicamente per necessità reali e verificabili. Molti artisti e personaggi televisivi hanno utilizzato i social per chiedere ai fan di attenersi alle normative e restare a casa, evitando qualsiasi forma di contatto irresponsabile e superfluo.