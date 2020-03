Coronavirus, Bono Vox e la dedica all’Italia: il video

Bono Vox ha dedicato un commovente brano all'Italia, duramente colpita dall'emergenza Coronavirus.

L’emergenza dell’epidemia da Coronavirus ha colpito la maggior parte dei paesi del mondo e in maniera particolarmente dura anche l’Italia. Bono Vox, leader degli U2 da sempre amante del Bel Paese, ha voluto fare una dedica a dottori e infermieri italiani durante questo momento estremamente complicato.

Bono Vox: la dedica all’Italia

“Dedicata agli italiani. Agli irlandesi. A chiunque, in questo giorno di San Patrizio, è in difficoltà e continua a cantare”, ha scritto Bono Vox su Instagram, dedicando il brano Let Your Love Be Know a tutti gli italiani, e ai dottori e agli infermieri in prima linea per cercare di combattere l’emergenza Coronavirus che sta minacciando il paese, così come molti altri stati nel resto del mondo.

In tanti, soprattutto fan italiani, hanno ringraziato il leader degli U2 per il suo gesto e per le sue belle parole.

Durante questi giorni di straordinaria emergenza e preoccupazione sono tanti gli artisti che hanno cercato di mobilitarsi anche solo dedicando tempo, parole e musica all’Italia e a tutti coloro che stanno combattendo contro il Coronavirus. La modella Bianca Balti ha scritto una straziante lettera per la sua città Natale, Lodi, e come lei anche Giuliano Sangiorgi ha scritto un testo che ha ricevuto centinaia di apprezzamenti dedicato all’emergenza, e come loro anche Gabriele Corsi e Emis Killa hanno dedicato parole, lettere e canzoni alla situazione che sta mettendo l’Italia in ginocchio.