La stoccata di Chiara Ferragni a Vanessa Hudgens in merito alle sue dichiarazioni decisamente fuori luogo sul Coronavirus

Nel corso di una recente diretta su Instagram, l’attrice Vanessa Hudgens ha commentato le misure prese dai Capi di Stato a livello mondiale per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. L’artista ha di fatto affermato che secondo lei sono semplicemente delle stupidaggini e che è inevitabile che parecchie persone muoiano per il contagio da Covid-19.

“Si tratta di un virus, lo capisco e lo rispetto. Ma al tempo stesso se qualcuno lo prende le persone moriranno, è terribile ma inevitabile. Forse non dovevo dirlo”. Ovviamente sui social la 31enne californiana è stata subito presa di mira da migliaia di persone. Tra loro anche la nostrana Chiara Ferragni, che ha però preferito riprendere Vanessa con estrema gentilezza e signorilità.





Nello specifico, la fashion blogger cremonese ha precisato alla Hudgens di aver diffuso un messaggio sbagliato. “Questo virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se non stiamo isolati in casa. Ancora una volta, tutto questo non riguarda la mortalità, ma il grande numero di persone che possono ammalarsi allo stesso tempo. Se avessero bisogno di andare in ospedale, nessun paese sarebbe pronto a ricoverarle tutte”.

Coronavirus: Vanessa Hudgens si giustifica

In risposta a tutte le critiche ricevute, nelle ore seguenti l’ex di Zac Efron ha cercato di dare le proprie giustificazioni.

La giovane ha spiegato che le sue parole sono state estrapolate da un live e riportate sul web senza contestualizzarle correttamente. La Hudgens ha poi invitato tutti a non uscire, dopo aver precisato di essersi resa conto dei suoi commenti decisamente fuori luogo. “Si tratta di un momento folle e sono chiusa a casa. State anche voi in quarantena e tenendovi al sicuro e in salute”.