Serena Grandi si è detta preoccupata per aver avuto contatti con Piero Chiambretti, risultato positivo al Coronavirus: le parole dell'attrice

A distanza di poche ore dall’aver saputo che anche Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus, ecco giungere una rivelazione piuttosto preoccupante da parte di una Vip nostrana. Si tratta per la precisione di Serena Grandi, che ha raccontato i suoi ultimi contatti con il presentatore di CR4 – La Repubblica delle Donne.

Serena Grandi molto preoccupata

“Sono stata da Piero Chiambretti per due volte, ci siamo abbracciati e baciati”. L’attrice bolognese ha continuato affermando di essersi messa in autoquarantena, nonché di essere molto dispiaciuta per il giornalista, al momento affetto da una broncopolmonite. “Sono preoccupata anche per la sua anziana mamma. Sono ipocondriaca, ma per ora sto bene”. Serena Grandi ha poi rivelato cosa le è successo nei giorni seguenti all’ospitata nello show di Rete 4.

“Ora che ci penso, dopo essere stata da lui ho avuto una brutta febbre e la tosse, durata solo qualche giorno”. L’attrice ha infine ricordato di essere sono stata successivamente ospite anche di Barbara D’Urso.





A rendere nota la notizia del contagio da Coronavirus di Piero Chiambretti era stato per primo Dagospia. Per ora né il diretto interessato né il suo staff hanno commentato la faccenda. Nel mentre, cresce l’apprensione negli ambienti televisivi, dal momento che nell’ultima puntata dello show erano presenti molti altri Vip. Tra loro vi erano anche Michelle Hunziker, Jessica Notaro, Clizia Incorvaia e Vittorio Sgarbi, oltre ovviamente al cast fisso, compresi Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.