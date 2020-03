Coronavirus, tutti i siti streaming gratis per film e serie tv

Per sconfiggere il Coronavirus è necessario cercare di restare a casa. Per questo molti siti di streaming sono gratis.

A causa dell’emergenza Coronavirus molti programmi sono stati sospesi o annullati. In compenso, sono molti i siti di streaming gratuito che offrono un ampia gamma di serie, film e fiction da poter seguire mentre si resta in casa.

Coronavirus: i siti di streaming

A causa del Coronavirus molti programmi televisivi sono stati costretti a chiudere i battenti per evitare la diffusione dei contagi, e le reti televisive hanno subito una complessiva riorganizzazione per cercare di trasmettere contenuti d’intrattenimento validi ed informativi rispetto alla situazione che ha colpito l’Italia. Oltre a questi fortunatamente i siti di streaming gratuito possono permettere ai cittadini di godere di qualche programma d’intrattenimento in più. Tra questi sicuramente va elencato RayPlay, che permette di scegliere tra un’ampia selezione di film, fiction e serie televisive anche tra le vecchie uscite.

Su Mediasetplay è possibile riguardare i programmi in onda e anche film e serie televisive, del tutto gratuitamente.





La piattaforma di streaming on demand Infinity ha messo a disposizione un pacchetto gratuito di film pensato proprio per le persone che dovranno restare maggiormente in casa durante questo periodo d’emergenza. Amazon Prime Video consente invece di avere un mese gratuito a disposizione per poter vedere film e serie tv presenti sulla piattaforma. MyMovies ha reso gratuito il proprio servizio di streaming My Movies Live, con pellicole da Oscar e titoli provenienti dalle più famose manifestazioni cinematografiche del mondo.