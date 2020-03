Elettra Lamborghini in quarantena nella casa di lusso: le foto

Elettra Lamborghini è costretta a restare a casa per il Coronavirus, e ai fan è sfuggito nulla della sua lussuosa casa.

L’emergenza Coronavirus ha costretto moltissime persone – celebrità comprese – a rimanere nella propria casa per cercare di contenere il più possibile il numero dei contagi. Elettra Lamborghini ha deciso di trascorrere la quarantena in compagnia del fidanzato Dj Afrojack, e ha mostrato alcuni dettagli della loro casa sui social, facendo rimanere i fan con la bocca aperta.

La casa di Elettra Lamborghini

Da una stanza dotata di maxi schermo (e con tanto di costellazioni alle pareti) fino ad un’intera camera adibita a palestra e con tanto di tapis roulant iperteconolgico (e che permette di giocare ai videogiochi mentre ci si allena), la casa di Elettra Lamborghini è un vero gioiello: dopo tutto, l’ereditiera non ha fatto segreto della ricchezza economica appartenente alla sua famiglia.





Durante l’emergenza Coronavirus lei e Dj Afrojack (suo promesso sposo) stanno trascorrendo la maggior parte del tempo nel lussuoso appartamento, così come imposto dalle direttive del governo per cercare di evitare il più possibile che salga il numero dei contagi da Coronavirus. Elettra si è quindi immortalata più volte all’interno della casa, svelando alcuni dei suoi dettagli di lusso: da quelli sopracitati al servizio da tè leopardato (così come il tatuaggio sui suoi glutei). In tanti sono rimasti sbalorditi dal lusso sfrenato delle stanze e hanno chiesto all’ereditiera di mostrare ancora qualche dettaglio del suo appartamento. L’ereditiera li accontenterà? Per il momento lei e Dj Afrojack sembrano intenzionati a passare il loro tempo a mangiare, rilassarsi e ad organizzare i preparativi per il loro attesissimo matrimonio (la proposta è giunta durante le feste di natale 2019).