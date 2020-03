GF VIP, concorrenti al telefono con i parenti: “Che sollievo”

I concorrenti del Gf Vip 4 hanno avuto modo di parlare al telefono con i propri cari: la sensazioni di sollievo e le emozioni dei gieffini

Finalmente i concorrenti del Gf Vip 4 hanno potuto mettersi in contatto con i propri cari dopo gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus. Gli autori del reality show hanno deciso di fare questo strappo alla regola considerata la situazione di emergenza del tutto inattesa. Nelle scorse ore, pertanto, tutti i gieffini sono stati chiamati in confessionale per fare una telefonata a un loro familiare a scelta.

Ovviamente la preoccupazione di tutti i Vip è molto alta, anche perché, essendo nella Casa dall’inizio di gennaio, non possono avere la reale percezione della situazione nazionale. Intanto pare che il padrone di casa Alfonso Signorini li aggiorni quotidianamente sull’evoluzione della faccenda, ma restano pur sempre dentro una bolla sospesa. Per dare loro un po’ di sollievo, dunque, il Grande Fratello ha pensato di far loro sentire i famigliari.

I contatti telefonici verranno peraltro mantenuti fino alla fine del reality.

Gf Vip 4, concorrenti sollevati

La comunicazione del Grande Fratello è giunta insieme al comunicato relativo della chiusura anticipata del programma. Tutti i gieffini hanno tirato un grande sospiro di sollievo, perché potranno tornare prima a casa. Avevano senza dubbio la possibilità di abbandonare il gioco, ma finora non lo ha fatto nessuno di loro. Da un lato, infatti, è una questione di rispetto del loro lavoro. Dall’altra, invece, tengono a essere di compagnia a tutti gli italiani obbligati a restare chiusi nelle proprie case.





Intanto nella Casa si respira un clima sicuramente meno rilassato e ridanciano. Nel daytime si sono viste la reazione dei concorrenti nel sentire la voce dei propri cari. Tutti si sono commossi e alcuni di loro sono persino scoppiati in lacrime.

Zequila ha sentito la sua anziana mamma, mentre Denver, Sara e Paola hanno parlato con i rispettivi genitori. Teresanna ha parlato con suo marito Giovanni, Fernanda con le figlie e il marito e Licia con la fidanzata Barbara. Un po’ tutti hanno così avuto ulteriori informazioni sulla situazione esterna, ma soprattutto hanno chiesto come stavano i propri parenti.