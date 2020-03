GF VIP censura il discorso tra Patrick e Adriana: i motivi

Adriana Volpe ha trascorso molto tempo nel confessionale e poi è stata consolata da Patrick. I fan temono il peggio.

Nella casa del Grande Fratello Vip Adriana Volpe avrebbe trascorso molto tempo in confessionale e poi, una volta uscita, si sarebbe scambiata alcune parole con Patrick prima che la regia cambiasse inquadratura. Secondo i fan è possibile che la conduttrice abbia saputo di una persona a lei vicina positiva di Coronavirus.

Adriana Volpe e Patrick: le parole

Qualche scampolo di frase detta da Patrick Ray Pugliese a Adriana Volpe ha fatto preoccupare i fan del Grande Fratello Vip, convinti che la conduttrice abbia saputo di qualche suo caro malato all’esterno della casa. “Ma solo una persona?” Le ha chiesto Patrick dopo che lei ha trascorso diverso tempo in confessionale. La conduttrice era uscita dalla stanza dicendo: “Non è una bella situazione”. I fan del programma si sono allarmati per la vicenda ma per il momento Adriana Volpe non ha confessato a chiare lettere cosa la starebbe turbando e se davvero conosce qualcuno che abbia contratto il Coronavirus come molti hanno ipotizzato.





Nella casa la situazione tra i concorrenti è diventata sempre più tesa anche per via della situazione che li attende all’esterno e di cui sono stati messi al corrente.

La fine del programma è stata anticipata all’8 aprile e non più al 27 come da programma, e i concorrenti non vedono l’ora di tornare a casa e poter riabbracciare i loro cari.

Adriana Volpe all’esterno a suo marito Roberto Parli e la figlia Gisele ad attenderla, e la produzione del programma li ha tranquillizzati sulla loro situazione fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.