Gf Vip, Teresanna Pugliese a rischio squalifica: i motivi

Una frase pronunciata da Teresanna Pugliese al Grande Fratello Vip ha generato un putiferio in rete.

Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono sempre più tesi – anche a causa dell’emergenza Coronavirus – e sono state tante le discussioni affrontate tra loro con sempre maggiore insofferenza per via della convivenza forzata nella casa. In particolare Teresanna Pugliese si è resa protagonista di alcuni episodi che potrebbero costarle la squalifica dal programma.

Teresanna Pugliese rischia la squalifica?

Secondo i rumors circolati in rete Teresanna Pugliese potrebbe rischiare la squalifica dal programma per il suo comportamento spesso aggressivo e insofferente verso gli altri concorrenti della Casa. L’ex volto di Uomini e Donne si è più volte scagliata contro Sossio e infine ha detto una frase che in molti – attraverso i social – hanno condannato.





“Odio le donne che aggrediscono gli uomini, sapendo che sono limitati nell’agire”, ha detto Teresanna.

La sua frase ha generato un putiferio in rete e in molti hanno chiesto a Alfonso Signorini di prendere provvedimenti contro la gieffina.

L’aria all’interno della Casa è diventata sempre più tesa e insostenibile per i concorrenti, specie ora che tutti sono stati messi al corrente della gravità della situazione che potrebbero trovare all’esterno a causa dell’emergenza Coronavirus. La fine del programma, che inizialmente era stata fissata al 27 aprile, è stata anticipata all’8 aprile. I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 non vedono l’ora di poter finalmente tornare a casa e abbracciare i loro cari al più presto e si sono detti tutti estremamente preoccupati per l’emergenza Coronavirus.