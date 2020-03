Anche i concorrenti del Grande Fratello tedesco sono stati messi al corrente dell'emergenza Coronavirus: il video con le loro reazioni

La produzione del Grande Fratello tedesco aveva inizialmente deciso di non dire ai concorrenti dell’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’intera Europa. L’intento era quello di non allarmarli, ma ora gli autori del reality sembrano aver cambiato idea. I residenti della Casa del Grande Fratello in versione tedesca saranno dunque informati della pandemia in corso, con informazioni prese in accordo con i loro parenti.

(Part 1) pretty sure I found the clip where the Big Brother Germany houseguests are finally told about the pandemic can someone plz add subtitles or tell me if this is the wrong clip lol #BigBrother #bigbrothergermany #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/CQZyhj6kQL — 🐞whitney🖤 (@whitneyunicorn) March 17, 2020

Nel giro di poco tempo, dunque, gli autori del Big Brother Germany hanno cambiato idea, forse anche per via delle forti critiche ricevute sui social. In uno speciale del Grande Fratello teutonico, dedicato proprio al Coronavirus, il conduttore è pertanto entrato nella Casa insieme a un medico. Al di là di un vetro, i due hanno così rivelato ai ragazzi quello che sta accadendo all’esterno.

“Non fatevi prendere dal panico e non preoccupatevi. Fuori molto è cambiato, soprattutto negli ultimi giorni”. Così ha precisato il presentatore, passando poi a spiegare loro cosa sia il famigerato Covid-19 proveniente dalla Cina e diffusosi ormai a livello planetario.





Qualcuno dei gieffini tedeschi ha pianto, ma in generale hanno tutti mantenuto la calma, ponendo poi diverse domande al dottore lì presente. Nella puntata del Big Brother Spezial sono stati mostrati anche i messaggi dei loro cari, per far loro sapere che stanno bene e che sono al sicuro nelle loro case.