La prossima diretta del Grande Fratello Vip 4 rivelerà i nomi dei finalisti: serata intensa tra una doppia eliminazione e le liti dei gieffini

Mercoledì 18 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4, in diretta su Canale 5 nonostante l’emergenza Coronavirus. Le anticipazioni del reality svelano che la serata sarà decisamente intensa. Data l’urgenza sanitaria dettata dal contagio in tutta Italia, i concorrenti hanno avuto modo di sentire per telefono i loro cari. Inoltre è stato pressoché confermato che il programma chiuderà in anticipo, a dispetto delle precedenti decisioni della produzione Mediaset.

La finale del Gf Vip 4 è dunque prevista per l’8 aprile anziché per il 27, come annunciato in diretta anche da Alfonso Signorini qualche giorno fa. Nel corso della nuova puntata ci sarà peraltro una doppia eliminazione, ma soprattutto sarà proclamato il primo finalista di questa edizione 2020.

Grande Fratello Vip: le novità

Nel mentre, come detto, gli inquilini della casa di Cinecittà si sono messi in contatto con le loro famiglie.

Così tutti si sono in qualche modo tranquillizzati in merito alla situazione esterna, a ormai poche settimane dalla finale. Non sono chiaramente mancate le lacrime, mentre il padrone di casa Signorini ha dato ai concorrenti gli ultimi aggiornamenti sul contagio da Coronavirus tramite un videomessaggio.





Intanto resta aperto il televoto tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Tra di loro ci sarà dunque il primo eliminato, mentre poi i concorrenti dovranno decidere quale altro loro coinquilino dovrà uscire subito dalla casa di Cinecittà. Anche il Grande Fratello Vip tira dunque i remi in barca: tra poche ore conosceremo il nome del primo finalista.