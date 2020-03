Un numero incredibile di fan ha seguito il duetto social di Tiziano Ferro e Laura Pausini: il live emozionante contro il Coronavirus

Tiziano Ferro e Laura Pausini hanno mantenuto la loro promessa. Il 17 marzo alle ore 17.00 i due Big della canzone italiana si sono effettivamente connessi su Instragram per dare vita a un live ad alto tasso d’emozione e puro divertimento. In un duetto di “Non me lo so spiegare”, i due cantanti hanno così allontanato per qualche minuto il pensiero dall’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Sfidando tutte le possibili difficoltà di un collegamento in streaming, hanno così coinvolto oltre 40 mila fan sul popolare social network.

Avete reso felici migliaia di persone da tutto il mondo, facendoci sentire meno soli❤️ Mi sono commossa e ho riso da matti!

Due persone VERE, piene di tanto amore da donare…

GRAZIE DI CUORE🌷❤️ @laurapausini @TizianoFerro pic.twitter.com/KQRinhXO42 — Ari99 (@Ari99___) March 17, 2020

La musica contro il Coronavirus

Tra chiacchiere, riflessioni serie e diversi spunti di riflessione, all’improvviso i due artisti nostrani hanno dunque intonato uno dei pezzi cult di Tiziano Ferro. In maniera ovviamente impeccabile, con un acuto da brividi Laura Pausini ha chiuso col botto sul finale.

Alle 18 è poi stata la volta di Emma Marrone e Fedez, in diretta live sempre su Instagram. Anche qui sono state oltre 100 mila le persone connesse online per seguire il live dal balcone di casa del rapper lombardo. La salentina ha incantato tutti con i suoi successi e una bellissima cover di Domenico Modugno, per poi ringraziare i Ferragner per averla ospitata virtualmente sul proprio terrazzo.

LAURA PAUSINI E TIZIANO FERRO CHE CANTANO INSIEME IN DIRETTA SU INSTAGRAM SONO LA COSA PIÙ BELLA CHE VEDRETE OGGI pic.twitter.com/3G1gDJIDCE — ً (@lavocedellapau) March 17, 2020

Da qualche giorno, del resto, proprio l’ex giudice di X Factor sta organizzando dei DJ set per sollevare il morale dei suoi vicini. Inoltre Fedez riesce così a sensibilizzare maggiormente i suoi follower sull’emergenza Coronavirus e sull’importanza di restare a casa, seguendo le direttive del Governo. Grazie alla tecnologia e al potente impianto audio dell’artista, Emma ha dunque fatto venire i brividi anche alla consorte Chiara Ferragni.

Con l’occasione la Marrone, dopo essersi esibita in una cover di “Nel blu dipinto di blu”, ha approfittato per invitare tutti a passare le prossime vacanze estive in Italia.