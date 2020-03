Quali sono i veri rapporti tra i due opinionisti del Grande Fratello Vip 4? Le parole di Pupo sulla collega Wanda Nara

Al Gf Vip 4 abbiamo avuto modo di conoscere meglio non solo i concorrenti, ma anche i due simpatici opinionisti. Parliamo ovviamente di Wanda Nara e Pupo, che con i loro interventi accompagnano la conduzione del padrone di casa Alfonso Signorini. Nelle scorse ore proprio il cantante toscano ha però rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti che riguardano la super bionda collega. In esse Pupo ha parlato proprio del suo rapporto con la moglie di Icardi, rivelando di aver cambiato idea sul suo conto.

“Non nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto. […] Ho approcciato Wanda durante una cena al ristorante […] dove c’erano anche i vertici Mediaset […]. Pensavo che fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, considerati i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale.

Invece non è affatto così”. Pupo ha dunque ammesso di essersi ricreduto fortemente sul conto della showgirl argentina, dimostrando grande intelligenza e apertura di pensiero.

Pupo parla di Wanda Nara

Enzo Ghinazzi ha anche spiegato quale sia il rapporto che intrattiene con Wanda Nara al momento. “Oggi per me è come una figlia. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile, determinata e brava nel suo lavoro. Le voglio un gran bene”. Così ha dunque precisato l’interprete di “Gelato al cioccolato”, svelando addirittura di aver scoperto degli insospettabili lati pudici della sua partner professionale.



Il cantante ha pertanto dipinto un ritratto inedito della sua collega opinionista, ora diventata quasi di famiglia. In effetti al Gf Vip Wanda Nara ha dimostrato di fare degli interventi molto appropriati e ficcanti al punto giusto.