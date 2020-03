Tiziano Ferro inedito in una diretta sui social: ecco come la madre del cantante tratta suo marito Victor Allen, sposato da pochi mesi

Nelle scorse ore Tiziano Ferro, anche lui costretto a casa per via del Coronavirus, ha avuto una diretta su Instagram con la super collega Laura Pausini. Oltre a duettare sulle note di Non me lo so spiegare, il cantante di Latina ha anche colto l’occasione di parlare di suo marito Victor. L’artista si è soffermato principalmente sulle differenze fra la cultura italiana e quella americana, essendo il coniuge originario di Los Angeles.

Tiziano Ferro: rivelazione su Victor

“Sto in una casa con un giardino e tre scoiattoli. Siamo stati fortunati. Rispetto a vent’anni fa siamo più impegnati e un po’ isterici. Ma eravamo soli al mondo e aver trovato delle persone che amiamo è un bel privilegio. A Los Angeles porto il mio pezzo di famiglia italiana.

Il bello di una relazione è migliorarsi”. Tiziano Ferro ha poi precisato che gli italiani sono molto più sentimentali, al contrario degli americani che sono invece più pragmatici.





Per finire l’artista ha parlato del rapporto che c’è tra suo marito Victor e la suocera, ossia sua madre. “Mia madre tratta Victor come se sia nato in quella casa, ed è una gioia infinita. Il suo piatto preferito, tra quelli che cucino io, è il pollo con i carciofi”. Victor Allen e Tiziano Ferro si sono sposati il 25 giugno 2019 a Los Angeles. Poi hanno ripetuto la cerimonia anche il 13 luglio dello stesso anno a Sabaudia. Il loro è dunque un matrimonio da favola, arrivato a distanza di tre anni dall’inizio della loro romanticissima love story.