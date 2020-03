Coronavirus, Barbara D’Urso: “Sono ingrassata 3 kg”

Barbara D'Urso ha rivelato quanti kg avrebbe preso durante la quarantena per l'emergenza Coronavirus.

Barbara D’Urso ha rivelato che essere a casa per la quarantena starebbe mettendo a dura prova la sua forma fisica: la conduttrice ha rivelato di aver preso qualche kg, mentre trascorre il suo tempo a preparare manicaretti fin dalle prime ore del mattino.

Coronavirus: Barbara D’Urso ingrassata

Mentre Mediaset ha fatto sapere di voler dare più spazio a Live – Non è la D’Urso (raddoppiando l’appuntamento col programma sia la domenica che il martedì), la conduttrice Barbara D’Urso sta trascorrendo il suo tempo in quarantena preparando deliziosi manicaretti. La conduttrice si metterebbe a cucinare fin dalle prime ore del mattino ed è stata lei a confessarlo rivelando anche di aver preso ben 3 kg durante queste settimane. “Sono ingrassata 3 chili, mangio dalla mattina alla sera.

Alle sei di mattina inizio a cucinare”, ha confessato.





Non è l’unica ad aver confessato di aver detto addio alla dieta a causa della quarantena: anche Tina Cipollari ha condiviso un post ironico con i fan a proposito della sua forma fisica, e ha colto l’occasione per intimare ai suoi follower di restare in casa, come imposto dal decreto del Governo.

Mentre molti programmi Tv sono stati sospesi o annullati a causa dell’emergenza, Barbara D’Urso sarà al timone di Live – Non è la D’Urso anche il martedì sera, e lei stessa ha ribadito i suoi appuntamenti settimanali condividendo un comunicato Mediaset.