Coronavirus, la diretta social condivisa di Fedez e Andrea Bocelli

Andrea Bocelli e Fedez hanno condiviso una diretta social per manifestare il loro supporto agli operatori sanitari che lottano contro il coronavirus.

Andrea Bocelli e Fedez hanno deciso di aggiungersi alle tante personalità del mondo della musica e dello spettacolo che in questi giorni hanno mostrato il loro supporto ai medici che lottano contro il coronavirus. Il tenore e il rapper si sono uniti in una diretta social nella quale Bocelli si è esibito accompagnato al pianoforte dal figlio, mentre Fedez ha letto un messaggio rivolto al personale sanitario e ha cantato l’Inno di Mameli dalla sua casa nel quartiere City Life assieme alla moglie Chiara Ferragni.

Coronavirus, il messaggio di Fedez e Bocelli

Visualizza questo post su Instagram Grazie @andreabocelliofficial per averci fatto emozionare ❤️🙏🏻🇮🇹 Amici di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e tutte le province maggiormente colpite da questa tragedia a tutti i medici e operatori sanitari che stanno letteralmente sacrificando le loro vite per salvarne altre. Questo video è per voi, che possa arrivarvi il nostro abbraccio simbolico. Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 19 Mar 2020 alle ore 12:07 PDT

La diretta inizia con Andrea Bocelli che canta accompagnato dal figlio alcuni celebri brani tra cui la sua “Con te partirò”, per poi lasciare la parola a Fedez che da casa sua legge un messaggio rivolto a chi sta lavorando in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Il testo letto dal rapper recita così: “Amici di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e tutte l provincie maggiormente colpite da questa tragedia.

A tutti i medici e tutti gli operatori sanitari che stanno letteralmente sacrificando le loro vite per salvarne altre questo minuto di silenzio è per voi, che possa arrivarvi il nostro abbraccio simbolico“. Sul finale, le note dell’Inno di Mameli cantate da Bocelli risuonano dagli altoparlanti piazzati sulle finestre dell’appartamento di Fedez, mentre negli ultimi fotogrammi si può vedere Chiara Ferragni che mano sul cuore si aggiunge al coro.