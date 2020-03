Una recente dichiarazione di Paola Di Benedetto sul Coronavirus tra facendo parecchio discutere: le parole dell'ex Madre Natura

Tremendo scivolone senza precedenti per Paola Di Benedetto, che al Grande Fratello Vip si è lasciata sfuggire un commento a dir poco fuori luogo. Parlando per la precisione del Coronavirus, nel corso dell’ultima diretta l’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” avrebbe infatti affermato: “Per fortuna prende solo gli anziani”. Come chiaramente c’era da aspettarsi, il popolo del web è subito insorto chiedendone l’esplosione dal reality e provvedendo nel contempo a smontarla a suon di tweet infuocati.

Paola Di Benedetto sotto accusa

Le parole della gieffina non sono dunque sfuggite alle attente orecchie dei telespettatori da casa. “Non avrebbe mai dovuto pronunciare una frase del genere”, è stato per esempio il commento condiviso da molti sui social. Secondo una prima ricostruzione, ad ogni modo, la modella vicentina parrebbe aver detto: “Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene.

Siamo fortunati che non prende anche bambini e adulti”. È dunque altamente probabile che nelle prossime ore il Grande Fratello possa valutare dei provvedimenti nei suoi confronti. Tuttavia è anche vero il programma è ormai alle battute finali, quindi saranno più probabili le sue scuse in diretta con un eventuale chiarimento.





In ogni caso sui social, e specialmente su Twitter, continuano a piovere severe proteste in merito alle presunte dichiarazioni di Paola Di Benedetto. Molti le chiedono infatti come la prenderebbe se la cosa dovesse riguardare i suoi parenti più stretti.