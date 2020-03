Francesco Facchinetti si è duramente sfogato contro alcuni dei suoi colleghi vip che si sono lamentati per la quarantena.

Francesco Facchinetti è furioso con alcuni dei suoi colleghi vip che, a suo dire, si sarebbero lamentati a mezzo social di dover fare la quarantena dalla tranquillità delle loro ville extra-lusso.

Francesco Facchinetti contro i colleghi

A Francesco Facchinetti non sarebbero proprio andati giù alcuni commenti fatti da colleghi (non meglio specificati) che si sarebbero lamentati della quarantena per l’emergenza Coronavirus pur stando comodi nelle proprie ville e casa extra-lusso. “In Italia ci sono persone che stanno affrontando questa quarantena da sole, che hanno perso mogli, mariti, figli, fidanzati e fidanzate, e devono affrontare questo momento da soli”, ha scritto il produttore musicale, scagliandosi contro tutti coloro che si siano lamentati senza pensare che in questo momento, in Italia, c’è sicuramente chi sta peggio.

Ma i personaggi famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, ville, appartamenti da 400 mq in su, ma cosa hanno nella testa?!? Ma lo capiscono che ci sono persone SOLE, famiglie costrette a stare rinchiuse in un monolocale o situazioni anche peggiori? — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) March 18, 2020







Non si sa a chi fosse indirizzato con esattezza lo sfogo di Francesco Facchinetti, quel che è certo è che l’emergenza Coronavirus ha sollevato sì tanta solidarietà via social, ma anche polemiche e critiche spietate.

Nei giorni scorsi il produttore aveva chiesto ai fan di restare a casa e se l’era presa con chi, all’inizio dell’emergenza, se l’era presa con i cittadini Cinesi accusandoli di essere la causa della diffusione della malattia.