Dopo averlo annunciato in lacrime agli altri concorrenti, Adriana Volpe ha improvvisamente lasciato la casa del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe ha improvvisamente lasciato la casa del Grande Fratello Vip intorno alle ore 18:20 del 19 marzo. La concorrente ha comunicato la sua decisione in lacrime agli altri concorrenti senza però specificare il motivo di questa scelta, anche se le sue parole lasciano intendere un qualche tipo di problematica familiare. Una volta annunciato il suo ritiro, tutti i concorrenti sono corsi verso di lei in un grande abbraccio collettivo, consolandola dopo questa difficile scelta.



Adriana Volpe lascia la casa

Una volta riuniti i concorrenti del reality nel cortile interno della casa, la Volpe ha pronunciato le seguenti parole: “Andrà tutto bene, io vi volevo salutare ad uno ad uno ma io devo uscire. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma e di moglie…ho delle cose che devo risolvere davvero importanti”.

Secondo alcune indiscrezioni al momento non confermate, la Volpe avrebbe lasciato il programma Mediaset per poter stare vicino alla famiglia nel pieno dell’emergenza coronavirus.





Soltanto una settimana fa infatti Roberto Parli, il marito della conduttrice, aveva annunciato sui social di essere in procinto di lasciare l’Italia assieme alla loro figlia Gisele: “Scappiamo dal coronavirus, andiamo al caldo!”. I due si sarebbero quindi recati in Costa Rica e a questo punto sembra assai probabile che anche Adriana Volpe stia per raggiungerli nel paese centroamericano, dove potrebbero rimanere fino alla fine della pandemia.