Nell'ultima diretta del Gf Vip 4, Antonio Zequila ha sorpreso tutto facendo una proposta di matrimonio alla sua amata Marina

Antonio Zequila è sicuramente uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip 4. Con la sua ironia e l’estrema schiettezza, l’attore partenopeo ha saputo conquistare molti telespettatori del reality show di Canale 5. Nell’ultima diretta del programma, inoltre, è arrivata da parte sua una inaspettata proposta di matrimonio.





Fin dalle prime settimane nella Casa di Cinecittà, Zequila ha del resto parlato spesso del suo grande amore. Il gieffino ha però sempre preferito mantenere un po’ di mistero in merito alla donna del suo cuore, che risponde al nome di Marina. Proprio lei ha peraltro deciso di fargli una bella sorpresa, inviandogli un videomessaggio che conteneva una vera e propria dichiarazione d’amore. La clip ha davvero emozionato il gieffino, che non si aspettava per nulla di assistere a un tale gesto.

Per questo motivo Zequila, dopo aver ringraziato Alfonso Signorini, ha poi fatto una dichiarazione molto importante.

Antonio Zequila risponde a Marina

“Come dici tu, l’amore trionfa sempre, tua Ines”: così Marina ha concluso la sua lettera per Antonio Zequila. Chiaramente nel videomessaggio la donna si vedeva solo di sfuggita, pertanto nessuno conosce ancora il suo volto. Lo stesso Antonio ha inoltre ammesso di aver voluto appositamente tenere nascosta l’identità della donna, chiamandola pubblicamente Marina. “Per tanti anni l’ho tenuta nascosta al gossip, perché è un medico”, ha difatti precisato l’ex modello per spiegare la firma a nome “Ines”.

Visualizza questo post su Instagram Lettera per #antoniozequila dalla sua amata ❤ #grandefratellovip #gfvip Un post condiviso da Grandefratello04 (@grandefratello04_2020) in data: 18 Mar 2020 alle ore 4:14 PDT

“Diciamo che non è mai finita. Noi ci amiamo lo stesso”, ha poi svelato finalmente Antonio, che infine ha dichiarato: “Quando esco vorrei sposarla”. Il gesto del tutto inaspettato al Gf Vip sarà stato sicuramente apprezzato dalla destinataria!