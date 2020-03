Fedez ha fatto una richiesta piuttosto temeraria a Justin Bieber: il video del rapper che contatta l'idolo pop delle teenagers

In questi giorni così difficili e particolari, Fedez si è notevolmente distinto per più ragioni. Prima di tutto ha dato il via a una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano per l’acquisto di nuove attrezzature nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Insieme alla moglie Chiara Ferragni, l’ex giudice di X-Factor ha anche donato di tasca propria ben centomila euro, dimostrando così grande generosità e immensa solidarietà.

Costretto anche lui a casa come tutti gli italiani, il cantante sta inoltre intrattenendo fan e vicinato con dei bellissimi live dal suo terrazzo nel quartiere City Life a Milano. Nei giorni scorsi, per esempio, Fedez si è esibito con Emma Marrone e Andrea Bocelli, dando vita a dei veri miniconcerti in diretta, diffusi con un impianto stereo dal suo balcone.

Gli spettacoli improvvisati, trasmessi anche sui social, hanno raggiunto oltre centomila persone. Tuttavia il rapper si è spinto anche oltre, chiedendo a una star internazionale di cantare per gli italiani in questo momento complicato.

Fedez che cerca di farsi notare da Justin, lo amo ✈️ pic.twitter.com/WnDEV832Fe

— ɱαҽɠι🚀 (@itisarevival) March 19, 2020

Fedez: la richiesta a Bieber

Durante una diretta live di Justin Bieber, Fedez ha dunque scritto all’idolo pop americano: “Justin, vuoi cantare per il nostro balcone? Vuoi cantare per gli italiani?”. L’interprete di Sorry non ha però visto i messaggi del rapper, che tuttavia pare non demordere e sarebbe intenzionato a ripetere la sua proposta. Del resto solo qualche tempo fa era stato lo stesso Justin Bieber a invitare Fedez a ballare con lui…