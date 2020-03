Flavio Briatore: “Due mesi fa ho avuto il Coronavirus”

Flavio Briatore sostiene di aver avuto il Coronavirus ancora prima che l'epidemia si diffondesse in Italia.

Flavio Briatore ha dichiarato che due mesi fa sarebbe stato molto male e che secondo lui avrebbe potuto benissimo essere stato il Coronavirus a colpirlo.

Flavio Briatore: la dichiarazione sul Coronavirus

A Storie Italiane Flavio Briatore ha confessato che a Gennaio 2020 sarebbe stato molto male e che avrebbe avuto una forte tosse e sintomi influenzali. A detta dell’imprenditore avrebbe potuto benissimo trattarsi di Coronavirus visto che allora l’allerta non era alta come in questo momento e forse in ospedale le sue condizioni sarebbero state sottovalutate.

“Ho iniziato ad avere febbre alta, tosse, stetti malissimo per diverso tempo. Andai alla clinica La Madonnina e mi dissero che era sicuramente un virus. Solamente dopo hanno iniziato a chiamarlo con il nome di Coronavirus”, ha dichiarato.

Nei giorni scorsi l’imprenditore era balzato agli onori della cronaca per aver licenziato molti dei dipendenti della sua azienda a causa delle misure prese dal Governo per cercare di contenere l’epidemia.

“Ora Conte dovrà tirare fuori le p***”, aveva detto. Più volte, attraverso i social, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci era tornato a scagliarsi contro il premier per le contromisure adottate per l’emergenza.

Briatore ha anche partecipato a una donazione per l’ospedale San Raffaele, a cui avrebbe donato 100.000 dollari per potenziare i reparti di terapia intensiva. Sui social è stato lo stesso imprenditore a dare notizia del suo gesto, lodato da centinaia di fan.