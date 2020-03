Adriana Volpe è stata costretta a lasciare la casa del GF Vip. Andrea Denver non l'ha presa affatto bene.

Dopo l’uscita anticipata di Adriana Volpe dalla Casa del Grande Fratello Vip – per gravi motivi personali – Andrea Denver si è chiuso a riccio e non ha rivolto la parola a nessuno all’interno della Casa.

Andrea Denver: il ritiro di Adriana

A sembrare veramente provato per il ritiro anticipato di Adriana Volpe dal GF Vip è stato Andrea Denver, che con la conduttrice aveva un rapporto davvero intimo e speciale. Prima di lasciare la casa del reality show la conduttrice ha fatto radunare i concorrenti in giardino e ha detto loro:





“Sicuramente andrà tutto bene, perché andrà tutto bene, ma io vi volevo salutare uno ad uno perché devo veramente uscire adesso. Devo uscire perché il ruolo di mamma e di moglie… ho delle cose che devo risolvere veramente importanti.”

Stando alle prime indiscrezioni un parente della conduttrice sarebbe in terapia intensiva a causa del Coronavirus, e già nei giorni scorsi lei era apparsa estremamente provata.

Andrea Denver è la persona con cui Adriana Volpe aveva legato di più all’interno del Grande Fratello Vip, e il concorrente è sembrato veramente sconvolto dalla sua uscita anticipata dal programma. Dopo che la conduttrice ha lasciato lo show Andrea Denver si è “chiuso a riccio” e non ha rivolto la parola a nessuno.

La situazione per l’emergenza Coronavirus ha colpito anche i concorrenti del reality show che, avvisati della situazione, hanno mostrato la loro preoccupazione e la loro tristezza per la terribile emergenza che ha colpito l’Italia – e il resto del mondo – in questo periodo.