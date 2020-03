Dure parole nella Casa del Gf Vip 4: Patrick, Paolo e Licia si schierano nuovamente contro Antonella Elia

Quasi in dirittura d’arrivo verso la finale del Grande Fratello Vip 4, i colpi di scena non tendono a scemare. Il cast messo insieme da Alfonso Signorini conteggia infatti diversi protagonisti particolarmente forti, che hanno tenuto decisamente banco in questa difficile edizione. Tra le donne in prima linea c’è senza dubbio Antonella Elia, che in circa due mesi di permanenza nella Casa ha litigato un po’ con tutti.

A partire da Valeria Marini, la showgirl piemontese non si è fatta mancare l’astio verso metà dei suoi coinquilini. Dopo la diretta di mercoledì 18 marzo, molti hanno infatti avuto da ridire sulla Elia, soprattutto Patrick, Paolo e Licia. I tre, nel corso di una chiacchierata in giardino, hanno infatti nuovamente inveito contro l’ex ragazza di “Non è la Rai”, usando parole piuttosto dure.

Gf Vip: tutti contro Antonella Elia

Le nomination palesi dell’ultima diretta del Gf Vip hanno dato vita a più di uno scontro.

In sostanza Antonella Elia si è scagliata contro alcuni concorrenti che l’avevano nominata, tra cui appunto Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro. L’accusa nei loro confronti è stata quella di falsità, avendola abbracciata solo qualche giorno prima. Proprio Ciavarro Junior è apparso quello più arrabbiato con lei, portando poi Patrick a essere d’accordo con lui.





“Non le frega nulla di nessuno, è una pazza. Ha ragione la Rusic, è anaffettiva”. Ai due si infine aggiunta anche Licia Nunez, che ha rincarato la dose. “Quella donna ha la cattiveria nel sangue”, ha di fatto precisato l’attrice, concludendo: “Ho provato tanta pena per lei”.