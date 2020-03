Roberta Beta single: “Sono stata tradita”

Roberta Beta si confessa con il cuore in mano: l'ex gieffina è tornata single dopo aver scoperto un tradimento.

Roberta Beta, ex concorrente del primo Grande Fratello, ha confessato di essere tornata single dopo aver scoperto un tradimento da parte del suo compagno, a cui era legata dal 2013.

Roberta Beta single dopo il tradimento

L’ex concorrente del primo Grande Fratello, Roberta Beta, ha rivelato che sarebbe tornata single dopo un periodo piuttosto travagliato. L’ex gieffina ha infatti scoperto che il suo compagno l’avrebbe tradita più volte, e per questo avrebbe deciso di chiudere definitamente la relazione nonostante il suo enorme dolore. “Per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola. È chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato, (…) Pensa a che punto si può arrivare, nell’incolpare se stesse”, ha confessato.





Oggi fortunatamente l’ex gieffina sarebbe riuscita a ritrovare se stessa e si dedicherebbe totalmente a suo figlio Filippo, avuto dalla relazione con l’ex compagno Igor nel 2002.

L’ex gieffina ha confessato che le sue relazioni sentimentali sarebbero sempre state piuttosto travagliate e che anche l’ultima l’avrebbe fatta soffrire come non mai. In attesa di trovare l’amore che cambi una volta per tutte la sua vita, Roberta Beta ha deciso di concentrarsi unicamente su se stessa e sui suoi valori. “Ho messo me stessa al centro”, ha rivelato l’ex gieffina che nella casa del primo Grande Fratello aveva appassionato grazie al suo temperamento centinaia di telespettatori.