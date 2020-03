Wanda Nara si è mostrata ai fan senza un filo di trucco. I suoi ammiratori sono rimasti a bocca aperta.

Wanda Nara sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Parigi, insieme a tutti i suoi cari. La showgirl sui social si è mostrata au naturel e senza un filo di trucco, suscitando la reazione stupita dei fan.

Wanda Nara senza trucco

Wanda Nara è una delle donne più famose dello show business e sui social sono in tanti a seguire la moglie di Mauro Icardi per le sue curve prorompenti e i suoi grandi occhi verdi. Con la quarantena e la maggior parte del tempo trascorso in casa, a badare i figli, Wanda Nara ha smesso di farsi “trucco e parrucco” e sui social, in molti, l’hanno trovata visibilmente meno sexy rispetto ad altre foto dei giorni scorsi. Del resto la showgirl ha ammesso più volte che, quando è in casa con i suoi bambini (ne ha 5) non baderebbe altro che a loro, e ovviamente il tempo per imbellettarsi e mettersi in mostra sui social sarebbe davvero poco per lei e Icardi.





Quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus la showgirl non ci ha pensato due volte a fare i bagagli e tornare a casa, pur lasciando il Grande Fratello Vip “orfano” di uno dei suoi due opinionisti.

Wanda Nara ha dichiarato che anche quando è lontana dalla famiglia pensa ai suoi figli per tutto il tempo: l’opinionista ha rivelato addirittura che, durante le pause pubblicitarie al GF Vip, “spierebbe” i suoi figli col telefonino grazie al sistema di video sorveglianza che lei e Icardi hanno fatto installare in casa. I due abitano a Parigi, dove hanno acquistato una splendida e lussuosa abitazione.