Andrea Iannone ha scritto un messaggio sui social che sembra essere chiaramente indirizzato contro Giulia De Lellis.

Andrea Iannone ha confessato in un post via social quelle che sono state le sue difficoltà nell’ultimo anno e ha lanciato quella che a molti è sembrata essere una chiara frecciatina contro Giulia De Lellis, l’ex fidanzata con cui la liaison è naufragata da poche settimane e in maniera del tutto inaspettata.

Andrea Iannone contro Giulia

La storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è naufragata dopo meno di un anno e – sembra – non nel migliore dei modi. I due non hanno confessato apertamente i motivi che li hanno spinti a separarsi, ma nel suo ultimo post Andrea Iannone ha lanciato una frecciatina che sembra chiaramente indirizzata contro l’ex fidanzata. Il pilota di Moto Gp ha parlato delle sue difficoltà dell’ultimo anno e ha scritto che alcune persone non avrebbero perso l’occasione per allontanarsi da lui: “In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”, ha scritto.

Nei mesi scorsi si era vociferato che lui e Giulia De Lellis fossero intenzionati a convolare a nozze e sulla mano dell’influencer era anche spuntato un prezioso anello.

A sorpresa però i due si sono detti definitivamente addio, e secondo indiscrezioni Giulia De Lellis avrebbe anche ripreso a sentire la sua storica ex fiamma, Andrea Damante. Sarà vero? Per il momento la giovanissima influencer non ha fatto rivelazioni a tal proposito.