Un post della modella olandese Doutzen Kroes ha mandato su tutte le furie Chiara Ferragni, che ha presto replicato.

Chiara Ferragni e Fedez sono in prima linea per l’emergenza Coronavirus e entrambi si sono impegnati con appelli e donazioni durante questi giorni di massima preoccupazione per la situazione che ha colpito l’Italia. La modella olandese Doutzen Kroes aveva scritto un post sui social “ringraziando il virus” e la fashion blogger più famosa d’Italia si è scagliata contro di lei.

Chiara Ferragni contro Doutzen Kroes

Un post presto sparito dai social e scritto dalla modella Doutzen Kroes lodava “gli effetti” del Coronavirus sulla popolazione mondiale, dichiarando che avrebbe dato a tutti la possibilità di apprezzare le cose più semplici della vita. A replicare in prima persona al messaggio della modella è stata l’influencer Chiara Ferragni, che ha dichiarato di trovare profondamente irrispettoso il suo messaggio.





“Ci sono centinaia di migliaia di persone toccate da questo virus, migliaia di persone che stanno morendo, dottori che non sono in grado di vedere le loro famiglie per settimane, persone che stanno perdendo il loro lavoro, Paesi che collassano.

Sono il buonsenso e la maturità che dovrebbero farti apprezzare le piccole cose, non un virus mortale. Che cavolo dici?”, ha replicato la moglie di Fedez, che ha presto ricevuto l’appoggio di centinaia di fan, costringendo la Kroes a cancellare il suo post. Chiara Ferragni e suo marito hanno deciso di contribuire all’emergenza Coronavirus organizzando una raccolta fondi: i due sono riusciti a raccogliere oltre 3 milioni di euro destinati a potenziare i reparti di terapia intensiva del San Raffaele.