Mauro Coruzzi, ospite di Marco Liorni, si è lasciato andare ad una clamorosa gaffe sulle vicende inerenti l'emergenza Coronavirus.

A Italia Sì Mauro Coruzzi, ospite di Marco Liorni, ha fatto una clamorosa gaffe in diretta insultando coloro che dal Nord Italia sarebbero tornati dalle loro famiglie nel Sud, in molti casi portando con sé il Coronavirus.

Gaffe dell’ospite di Marco Liorni

“Pensa che c****oni” ha detto Mauro Coruzzi, presto ripreso da Marco Liorni a Italia Sì e pensando dunque di non essere ascoltato. Il suo commento era in riferimento a coloro che, dopo i decreti del Governo per contenere l’emergenza Coronavirus, hanno fatto ritorno nelle loro case nel Sud dell’Italia, in molti casi prendendo il treno con la febbre e incuranti del pericolo in cui avrebbero messo molte altre persone e diffondendo ulteriormente il virus.





Proprio nei giorni scorsi la protezione civile aveva riportato che molte di queste persone avrebbero “portato” il Coronavirus alle loro famiglie e inoltre dopo “l’esodo” da Nord a Sud era stato il Governo stesso a chiedere che queste persone compilassero un modulo di autocertificazione e che restassero in quarantena domiciliare presso i propri appartamenti.

Attualmente l’Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus e il Governo ha chiesto ai cittadini di restare nelle proprie case salvo casi di necessità (spesa, lavoro o questioni di salute).

Molti programmi tv sono stati sospesi o cancellati a causa dell’emergenza, e molte persone anche del mondo dello spettacolo sono risultate positive al virus (tra questi il giornalista Nicola Porro, il conduttore Piero Chiambretti e tanti, tantissimi altri).