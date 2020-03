Michelle Hunziker ha espresso alcune parole d'affetto nei confronti dell'amico e collega Piero Chiambretti.

Dopo che si è sparsa la voce che anche il conduttore Piero Chiambretti sia risultato positivo al Coronavirus in tanti si sono preoccupati per gli ultimi ospiti di #CR4, tra i quali vi è stata anche Michelle Hunziker. La conduttrice ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni.

Michelle Hunziker: il messaggio su Chiambretti

In tanti hanno chiesto delucidazioni a Michelle Hunziker su quali fossero state le sue condizioni di salute dopo la sua partecipazione a #CR4: La Repubblica delle Donne, specie dopo che il conduttore Piero Chiambretti è risultato positivo a Covid-19. La showgirl ha dichiarato in un suo commento di essere fuori pericolo, e ha espresso alcune parole d’affetto nei confronti del conduttore che pochi giorni fa, a causa del Coronavirus, ha anche perso sua madre Felicita: “Grazie a Dio sono fuori pericolo.

Penso tanto a Piero… gli voglio molto bene”, ha scritto la conduttrice.





Michelle Hunziker sta rispettando la quarantena imposta dal Governo restando a casa con la sua famiglia, il marito Tomaso, le figlie Sole, Celeste e Aurora, che ha voluto con sé anche l’amica Sara Daniele e il fidanzato Goffredo Cerza. Insieme hanno dato vita a degli sketch divertenti che hanno fatto sorridere i fan dei social, e intanto Michelle Hunziker ha anche espresso la sua nostalgia per la madre, che non vedrebbe da quasi un mese.

“Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei. Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni”, ha scritto la showgirl in un suo post via social.