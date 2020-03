Eros Ramazzotti dimentica Marica e si consola con l'ex di Conti: la nuova fiamma del cantante sarebbe Roberta Morise.

Archiviata la separazione con Marica Pellegrinelli Eros Ramazzotti avrebbe trovato la serenità accanto alla conduttrice Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti.

Eros Ramazzotti e Roberta Morise

Secondo indiscrezioni Eros Ramazzotti avrebbe un nuovo amore: si tratterebbe di Roberta Morise, conduttrice e attrice nota in passato per la sua liaison con il celebre conduttore Carlo Conti. La storia tra i due naufragò perché il loro rapporto – a detta della Morise – sarebbe diventato “tanto intenso da sembrare quello tra padre e figlia”, complice forse la loro differenza d’età (25 anni). In seguito la conduttrice avrebbe avuto una liaison con l’imprenditore Luca Tognola, anche questa naufragata dopo un breve periodo di convivenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise) in data: 5 Gen 2020 alle ore 11:17 PST







Nell’estate del 2019 Eros Ramazzotti ha annunciato di essersi separato ufficialmente dalla sua seconda moglie, l’attrice e modella Marica Pellegrinelli, la quale a sua volta si è legata all’imprenditore Charley Vezza (con cui anche questa liaison sarebbe nuovamente giunta al termine dopo appena 6 mesi dall’inizio della liaison).

Eros Ramazzotti aveva dichiarato di volersi concentrare unicamente sugli amori della sua vita: i figli Gabrio Tullio, Raffaella Maria e Aurora.

Oggi però, avrebbe finalmente ritrovato l’amore. Nessuna conferma per il momento della sua liaison con Roberta Morise, ma i fan sono in attesa di sapere tutta la verità sull’indiscrezione.