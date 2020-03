Il fratello di Pago non è ancora convinto della veridicità dei sentimenti di Serena, e le ha chiesto un chiarimento.

Il fratello di Pago ha lanciato l’ennesimo appello a suo fratello che, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, è tornato insieme all’ex fidanzata Serena Enardu.

L’appello del fratello di Pago

Ancora una volta il fratello di Pago è tornato a chiedere a suo fratello di stare in guardia, specie ora che la relazione tra lui e Serena Enardu è tornata ad essere quella di un tempo (e i due hanno annunciato anche di volersi sposare). La relazione era giunta al termine a Temptation Island dove Serena aveva dimostrato un interesse per il tentatore Alessandro Graziani. Quando il fratello di Pago era entrato nella casa del Grande Fratello Vip aveva messo in guardia il cantante, dichiarandogli che Serena avrebbe continuato a mettere like via social alle foto di Graziani.





Nella casa del Grande Fratello Vip Serena è riuscita a riconquistarsi la fiducia di Pago, e i due sono usciti dalla Casa più innamorati che mai.

Il fratello di Pago ha ribadito in un appello pubblico che suo fratello dovrebbe tenere gli occhi aperti, e ha chiesto a Serena di avere un confronto aperto con entrambi così da poter chiarire una volta per tutte la situazione. Pago e Serena accetteranno il confronto?

Per il momento i due sembrano essere più felici che mai e una volta usciti dalla Casa si sono concessi una cena con i due figli (che entrambi hanno avuto dalle loro precedenti relazioni). Serena ha detto più volte di essere intenzionata a sposare il cantante non appena ce ne sarà la possibilità.