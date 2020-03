Il commovente post di Giorgia all'annuncio della scomparsa della madre di Alex Baroni per il Coronavirus.

La madre di Alex Baroni, Marina Marcelletti, è scomparsa a causa del Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la cugina del cantante scomparso mentre Giorgia, compagna di Alex Baroni all’epoca della sua scomparsa, ha dedicato un commovente post alla donna.

Morta la madre di Alex Baroni

La mamma di Alex Baroni, Marina Marcelletti, è scomparsa a causa del Coronavirus, e anche Giorgia ha voluto dedicare un commovente messaggio alla donna, a cui evidentemente era legata dall’epoca in cui lei e Alex Baroni erano fidanzati, prima della tragica scomparsa del cantante avvenuta nel 2002.

“Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata”, ha scritto la cantante.

A dare l’annuncio della scomparsa di Marina Marcelletti è stata la nipote, Valeria Frasca, che nel suo post di cordoglio per la scomparsa della zia ha raccontato anche di come la madre di Alex Baroni, per superare il terribile lutto della perdita del figlio, avesse continuato a viaggiare in giro per il mondo cercando di non sprofondare nel dolore di quella straziante perdita.





Anche Giorgia ha vissuto il terribile lutto per la scomparsa del cantante, con cui era fidanzata prima di quel tragico incidente che gli strappò per sempre la vita, il 13 aprile 2002.

Ogni anno Giorgia dedica un messaggio ad Alex Baroni nel giorno della sua scomparsa, e la cantante ha sempre preferito non parlare pubblicamente del suo dolore per la morte di Alex Baroni.