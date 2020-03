Paolo Brosio si è addormentato durante la diretta di Live - Non è la D'Urso ed è stato svegliato dalla conduttrice.

Paolo Brosio si è addormentato durante la pausa pubblicitaria in corso a Live – Non è la D’Urso domenica 22 marzo, ed è stata la stessa conduttrice a svegliarlo in diretta tra l’ilarità del pubblico.

Paolo Brosio dorme in diretta

Paolo Brosio ha schiacciato un pisolino durante la pausa pubblicitaria a Live – Non è la D’urso, e a svegliarlo è stata la stessa conduttrice durante la diretta: “Ben svegliato, e l’una meno 15”, ha detto Barbara D’Urso tra le risate dei presenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 22 Mar 2020 alle ore 4:56 PDT







Durante la trasmissione si è parlato in particolar modo dell’emergenza Coronavirus e di come stia reagendo l’Italia difronte a questa difficile situazione che, per volere del Governo, ha bloccato molti cittadini nelle loro abitazioni nel tentativo di contenere l’epidemia. Molti programmi tv sono stati sospesi e le notizie riguardanti i casi risultati positivi sono sempre più allarmanti.

Anche il famoso conduttore Piero Chiambretti ha contratto il Coronavirus e pochi giorni fa ha perso sua madre, anche lei ricoverata a causa della malattia.

A fornire delucidazioni sulle condizioni di salute di Piero Chiambretti è stata proprio la conduttrice Barbara D’Urso, che durante la puntata di Live – Non è la D’Urso ha dichiarato che il collega starebbe “abbastanza bene”. La conduttrice attualmente è impegnata con 2 appuntamenti settimanali per Live – Non è la D’Urso.