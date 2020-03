Adriana Volpe ha dedicato un messaggio ai concorrenti del Grande Fratello Vip che ha commosso i fan.

Dopo il tragico lutto da cui è stata colpita – la morte del suocero Ernesto Parli, scomparso a causa del Coronavirus – Adriana Volpe è tornata sui social e questa volta ha voluto dedicare un messaggio ai suoi ex colleghi di avventura al Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe: il messaggio per i concorrenti

Con un commovente post sui social Adriana Volpe ha voluto ringraziare i concorrenti della Casa del Grande Fratello, che l’hanno sostenuta durante un momento particolarmente difficile. Nelle ultime settimane infatti, le condizioni di salute di suo suocero si sarebbero aggravate e la conduttrice avrebbe fatto in tempo ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip poco prima della sua scomparsa, così da poter stare accanto alla sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 23 Mar 2020 alle ore 6:00 PDT







In tanti tra i fan ed ex colleghi del Gf Vip (tra cui l’ex concorrente Clizia Incorvaia) avevano dimostrato il loro affetto ad Adriana Volpe con messaggi di solidarietà e cordoglio per la tragica morte del suocero, Ernesto Parli, scomparso a causa del Coronavirus.

Nella casa del Grande Fratello Vip Adriana Volpe non aveva rivelato i motivi per cui fosse stata costretta a lasciare il reality show, ma ai fan del programma era parso chiaro che qualcosa di molto grave stesse per succedere. La conduttrice ha scritto più volte che “andrà tutto bene”, frase diventata motto degli Italiani durante la quarantena imposta per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus.