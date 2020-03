Barbara De Santi ha annunciato l'uscita del suo libro, il cui titolo è Fare l'amore come una escort.

Barbara De Santi ha scritto un libro il cui titolo è tutto un programma: “Fare l’amore come una escort”. Si tratta di un racconto in cui la dama del trono over ha ripercorso alcuni aneddoti personali (legati alla sua vita privata e familiare) e soprattutto riguardo ad alcune delle cose che avrebbe capito degli uomini grazie alle confidenze di alcune escort.

Barbara De Santi: il libro

A sorpresa Barbara De Santi ha annunciato di aver scritto il suo primo libro, e di avergli voluto dare un titolo piuttosto provocatorio: “Fare l’amore come una escort” è infatti il nome della prima fatica letteraria della dama del trono over. Nel testo Barbara De Santi ha ripercorso alcuni aspetti del proprio privato e della propria vita sentimentale, senza trascurare alcuni aneddoti inediti riguardanti delle confessioni da lei ricevute da parte di alcune donne (rivelatesi poi escort) a proposito degli uomini.

A causa dell’emergenza Coronavirus la dama è stata costretta a rimandare la data d’uscita del suo libro, ma i suoi fan sono già in attesa di saperne di più.

A detta della stessa autrice il libro parlerebbe “della storia della sua vita, raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato sulla mia strada”. Uno su tutti ovviamente è Michele, l’ex fidanzato con cui Barbara De Santi ha deciso di rompere definitivamente.