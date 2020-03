Per Bianca Guaccero Lucia Bosé era una collega carissima, e lei stessa ha detto che sarebbe stata come una madre.

Bianca Guaccero ha appreso della morte di Lucia Bosé mentre era in diretta a Detto Fatto: la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime per la scomparsa dell’attrice – mamma di Miguel Bosé – e ha dichiarato che per lei sarebbe stata come una madre.

Bianca Guaccero in lacrime

Mentre era in diretta con Jonathan Kashanian a Detto Fatto Bianca Guaccero ha appreso la notizia della scomparsa di Lucia Bosé, famosa attrice del cinema italiano e internazionale. La conduttrice non è riuscita a nascondere la sua commozione per il tragico lutto, e infatti ha spiegato:

“Per me è stata come una mamma. Mi dispiace un sacco. Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Mi mancherà molto… con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro”, ha confessato Bianca Guaccero.

Inizialmente lei e Jonathan Kashanian sembravano increduli difronte alla notizia, ma quando è stata confermata Bianca Guaccero non è proprio riuscita a trattenere il suo dolore, pur dovendo continuare la trasmissione.





La notizia della morte di Lucia Bosé è iniziata a circolare nella giornata del 23 marzo e, stando alle prime indiscrezioni, l’attrice sarebbe scomparsa a causa del Coronavirus. La notizia è stata smentita dai media internazionali e sembra che in realtà a peggiorare le sue condizioni di salute sarebbero state condizioni pregresse che nulla avrebbero avuto a che fare col virus.

Nella giornata del 23 marzo anche suo figlio Miguel Bosé le aveva dedicato un tenero messaggio via social, e molti si erano uniti a lui nel suo dolore alla tragica notizia.