Gli autori del Grande Fratello Vip hanno lanciato l'invito a fare come i concorrenti: relax e tanto cinema in queste giornate di "reclusione" forzata

I giorni da passare al Grande Fratello Vip sono ancora diversi per i concorrenti, che stanno resistendo a una prova decisamente fuori dall’ordinario. Spesso indaffarati in feste o sfide, i gieffini, del resto, ne inventano sempre di nuove per passare il tempo nella Casa di Cinecittà. Questa volta, ad ogni modo, considerata la particolare contingenza storica, è stata concessa loro l’opportunità di vedere un film dal megaschermo del salotto. Avvolti in caldi plaid e accoccolati sui divani, i concorrenti si sono dunque immersi nell’esperienza cinematografica, con tanto di snack distribuiti dal bell’Andrea Denver.

Grande Fratello Vip: l’invito

L’esperienza di normalità ha così emozionato diversi Vip, mentre la produzione ha colto l’occasione per lanciare un monito al pubblico da casa.

Come riportato sull’account ufficiale del reality show, di fatto gli autori hanno invitato tutti a fare come loro: “casa, divano e film”. Un invito a restare dunque in casa in questo momento così complicato per l’Italia. Tutti noi siamo infatti costretti a evitare ogni tipo di uscita superflua nonché i contatti con le altre persone per arginare la diffusione del contagio da Coronavirus. Pertanto la produzione ha pensato bene di consigliare di prendere queste direttive come una vera pausa, cercando di viverla nel migliore dei modi e senza stress eccessivo.





Nel mentre, come sappiamo, anche ai concorrenti del Gf Vip 4 è stato comunicato lo stato di emergenza nazionale determinato dalla pandemia. Ovviamente le reazioni degli inquilini sono state molto forti, mentre addirittura Adriana Volpe ha dovuto lasciare la Casa per un grave lutto famigliare.