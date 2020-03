Nuova iniziativa benefica ideata da Chiara Ferragni per combattere il Coronavirus: il sito della fashion blogger preso d'assalto

Dopo il lancio della raccolta fondi per il San Raffaele di Milano, Chiara Ferragni ha dato il via a una nuova iniziativa benefica per sostenere la lotta al Coronavirus. La popolare fashion blogger ha dunque sfruttato la sua grande popolarità per fare ancora del bene, con grande ammirazione di fan e sostenitori. Ecco dunque che dopo aver devoluto ben 4 milioni e mezzo per il nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale meneghino, la bionda creativa ha ideato alcuni capi sportivi in edizione limitata. Si tratta nello specifico della Oreo Capsule Collection, il cui ricavato sarà interamente donato a chi combatte per debellare il contagio da Covid-19.

Chiara Ferragni attivissima contro il Coronavirus

Visualizza questo post su Instagram The new limited edition capsule collection @oreo by @chiaraferragnicollection is now available online and 100% of the proceeds go to fight the Coronavirus emergency in Italy 💘 Shop for some good, link in stories ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 23 Mar 2020 alle ore 11:24 PDT

Chiara Ferragni ha dunque annunciato sui social questa sua nuova iniziativa solidale. La cremonese si è pertanto mostrata con indosso il completo sportivo composto da felpa e jogger creati in collaborazione con il marchio Oreo.

Il noto brand di biscotti ha infatti realizzato una confezione griffata proprio per lei, accompagnata per l’appunto da questa collezione di moda.





Come spiegato dalla 32enne ai propri fan, il lancio della capsule collection doveva avvenire settimane fa, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto. La blogger ha dunque precisando di aver comunque proseguito il progetto, scegliendo solo successivamente di devolvere il cento per cento del ricavato nella lotta contro il Coronavirus. “Sappiate che se la comprate state facendo del bene. Questo è un altro contributo che spero di poter dare al mio paese in un momento di difficoltà del genere”. Brava Chiara!