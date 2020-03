I fan sui social si sono scagliati contro Joe Bastianich, che invece di restare a casa è andato in giro per New York.

I fan sono insorti via social chiedendo a Joe Bastianich di restare a casa. Il famoso imprenditore ha postato alcuni video in cui lo si vede andare in skateboard per le strade di New York, incurante delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus.

Joe Bastianich: i video incriminati

Alcuni video sui social hanno sollevato una vera e propria bufera su Joe Bastianich. Nelle immagini si vede l’imprenditore mentre circola a bordo del suo skateboard per le strade di New York, alla presenza di moltissime altre persone in circolazione. I fan gli hanno intimato di dare il buon esempio e restare a casa, così come molti Governi stanno chiedendo ai loro cittadini a causa dell’emergenza Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joe Bastianich (@jbastianich) in data: 21 Mar 2020 alle ore 6:49 PDT

Bastianich non ha potuto presenziare all’ultima puntata di Italia’s got talent proprio per via dell’epidemia, e inoltre anche negli Stati Uniti hanno iniziato ad essere attuate le prime misure per cercare di far fronte all’emergenza Coronavirus.





Bastianich non è quindi all’oscuro di cosa stia capitando in Italia e nel resto del mondo, e per questo moltissimi fan si sono infuriati per i suoi video.

A seguire l’imprenditore ne ha postati un paio in cui è immortalato mentre suona, e tra gli hashtag ha inserito anche #stayhome. Che abbia appreso la lezione? L’Italia intanto continua ad essere per intero zona rossa e i cittadini iniziano a domandarsi quanto a lungo durerà questo periodo estremamente complicato.