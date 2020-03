Marica Pellegrinelli ha voluto esprimere il proprio dolore per le vittime del Coronavirus: “Si fa finta che vada tutto bene, ma siamo preoccupati”

Marica Pellegrinelli, bellissima ex moglie di Eros Ramazzotti, è tornata a parlare sui social. La modella, nello specifico, ha voluto rivolgere delle sentite parole per la sua città, ossia Bergamo, letteralmente distrutta dal Coronavirus. Con Brescia, infatti, la provincia è al momento quella più colpita dall’epidemia da Covid-19 che tra tragicamente colpendo l’intero pianeta. Pertanto, nelle scorse ore, Marica è tornata a rifarsi viva sul suo profilo Instagram per parlare della situazione della sua città di origine.

Marica Pellegrinelli su Bergamo

Chiedendo scusa per la sua assenza dai social, in una IG Stories la Pellegrinelli ha dunque precisato il proprio punto di vista. “Si fa finta che vada tutto bene. Sui social siamo tutti allegri e sorridenti, però in realtà siamo tutti preoccupati.” L’ex compagna di Ramazzotti ha pertanto invitato a non giudicare dalle apparenze.

Anche se sui social si può ridere e scherzare, questo non significa che l’umore sia alle stelle. Chi conosce e vive la situazione nel bergamasco sa infatti perfettamente che la tragedia è incredibile.





Di recente Marica Pellegrinelli ha chiuso la sua storia con l’imprenditore Charley Vezza, dopo il naufragio con Eros. I due non hanno mai svelato i reali motivi della loro separazione, scegliendo di restare comunque uniti per amore dei figli. A proposito del cantante romano, ad ogni modo, pare che egli abbia allacciato un rapporto speciale con Roberta Morise, conduttrice Rai de “I Fatti Vostri” nonché ex compagna di Carlo Conti. Il nome della fortunata lo ha svelato il settimanale “Oggi”.