Naomi Campbell ha mostrato la sua solidarietà all'Italia con un video dei sindaci italiani durante l'emergenza Coronavirus.

Naomi Campbell è rimasta particolarmente dalla situazione che ha colpito l’Italia per via dell’emergenza Coronavirus, e del resto il legame della supermodella con il Bel Paese è noto a tutti. In un suo post su Instagram la Venere Nera ha condiviso un messaggio del presidente della Campania Vincenzo De Luca, dichiarando di amare gli italiani.

Naomi Campbell conquistata da De Luca

“Amo gli italiani. Il loro spirito, la creatività, l’anima, il loro coraggio, la resilienza, la passione e la empatia”, ha scritto Naomi Campbell nel suo post in cui, con un video, ha mostrato una serie di sindaci Italiani durante i loro messaggi di allerta alla popolazione per l’emergenza Coronavirus. Non è la prima volta che la top model ribadisce il suo amore per l’Italia e il suo dolore per la situazione che ha colpito il paese a causa dell’epidemia.

Sono note a tutti le sue storie d’amore con alcuni famosi personaggi italiani (Max Biaggi e Flavio Briatore tra i tanti) così come i suo legami lavorativi con il Bel Paese (uno su tutti quello con Gianni Versace, che la considerò sua musa ispiratrice).





A molti ha fatto sorridere il fatto che nel video condiviso da Naomi spuntasse fin dal principio uno dei discorsi molto coloriti fatti da Vincenzo De Luca, presidente della Campania, che durante questi giorni come molte altre personalità autorevoli ha intimato ai cittadini di restare in casa, così come stabilito dai decreti emessi dal governo per cercare di contenere l’epidemia da Coronavirus.