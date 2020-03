Pesanti accuse di Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso in merito al Coronavirus: le parole di fuoco della giornalista sui social

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza da Mediaset, Live- Non è la d’Urso non andrà in onda due volte alla settimana. A darne conferma è stata la stessa Barbara d’Urso, duramente criticata sui social da Selvaggia Lucarelli. L’adorata conduttrice partenopea è infatti finita nel mirino dell’implacabile giornalista romana. Quest’ultima, di fatto, non ha apprezzato l’ultimo post della presentatrice su Instagram, mentre si prepara prima della diretta del suo programma serale. Secondo il parere della Lucarelli, dunque, la D’Urso avrebbe dovuto evitare di far chiamare i suoi collaboratori di trucco e parrucco in un momento così delicato, esponendoli al rischio del contagio da Coronavirus.

Selvaggia Lucarelli contro d’Urso

In poche parole, come si vede dal post, Selvaggia Lucarelli ha pesantemente criticato la collega suggerendole che avrebbe potuto e “truccarsi e pettinarsi da sola, come stiamo facendo tutte noi”.

Infine l’opinonista ha concluso il suo attacco ribadendo come a Cologno Monzese ci sono oltre 140 infettati e già 9 morti a causa del Covid-19.