Perché le costumiste di Amici lavorano a stretto contatto? Dopo sono le distanze di sicurezza imposte dall'emergenza Coronavirus?

Una foto trapelata dal dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi tra letteralmente facendo il giro del web. A pubblicarla è stato per primo Dagospia, mostrando le costumiste del noto talent show di Canale 5 mentre lavorano gomito a gomito per preparare le tute dei concorrenti. La cosa sarebbe accaduta poco prima della puntata di venerdì 20 marzo, dunque già in piena emergenza Coronavirus.

Amici: la foto che fa discutere

Le donne fotografate, che operavano evidentemente in stretto contatto, non rispettavano dunque le distanze di sicurezza anticontagio, nonostante indossassero le mascherine. Dagospia, dal canto suo, ha commentato come ai ballerini fosse fatto divieto di toccarsi, mentre le costumiste si trovavano a cucire fianco a fianco. In effetti, da quel che si nota nello scatto in questione, le lavoratrici non rispettano la distanza di sicurezza, operando peraltro sullo stesso tavolo.





Intanto, proprio in risposta alle polemiche sorte dopo la pubblicazione della suddetta foto, lo stesso programma ha voluto fare le proprie precisazioni.

Nello specifico la produzione ha tenuto a specificare che “quanto ritratto è perfettamente aderente alle regole disposte dal Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18”. Esso di fatto recita che “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale […] le mascherine chirurgiche. In questo modo si è dimostrato che sono adottate le norme necessarie a proteggersi e a proteggere le persone coinvolte nella produzione del programma”.