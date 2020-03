Eleonora Pedron e Fabio Troiano non si nascondono più: sui social la coppia ha postato il primo scatto insieme.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano hanno ufficializzato la loro relazione sui social: l’attore ha postato la prima immagine in compagnia della modella, con cui fa ormai coppia fissa da alcuni mesi. I fan sono stati entusiasti per il loro romantico abbraccio.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano

Con un semplice e romantico scatto via social Eleonora Pedron e Fabio Troiano hanno “ufficializzato” la loro relazione anche difronte ai fan di Instagram. “Ops… buongiorno!” Ha scritto l’attore, postando l’immagine del suo tenero abbraccio alla compagna alle prime luci del mattino. I due fanno coppia fissa da alcuni mesi e la loro prima uscita pubblica è stata al Festival del Cinema di Venezia, dove si erano anche scambiati un tenero bacio sulle labbra a favore dei fotografi.

Per Eleonora Pedron si tratta della prima relazione seria e duratura dopo la fine del suo rapporto con Max Biaggi, padre dei suoi due figli Leon Alexandre e Ines Angelica.

Per il momento lei e Fabio Troiano hanno preferito glissare sugli aspetti privati della loro liaison ed entrambi non hanno rilasciato interviste o dichiarazioni sulla love story, che però – stando alle foto circolate sui social – sembrerebbe promettere bene. In tanti si chiedono se i due siano già andati a convivere ed è fuor di dubbio che prima o poi emergeranno nuovi importanti dettagli.