Emma Marrone ha voluto dire la sua sull'indiscrezione a proposito della sua presunta lite con Alessandra Amoroso.

Qualche settimana fa Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno fatto una diretta su Instagram che aveva creato grande ilarità nel pubblico (visto che Alessandra Amoroso credeva di essere in comunicazione solo con l’amica e non con tutti gli altri follower di Instagram). Nei giorni scorsi però, si è diffusa l’indiscrezione secondo cui le due avrebbero litigato. A smentirla è stata proprio una di loro.

Amoroso Emma: la lite

Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno litigato? Da settimane la domanda risuona sui social e finalmente una delle due cantanti ha voluto fornire spiegazioni in prima persona. A farlo è stata Emma Marrone, stufa delle indiscrezioni sul perché lei e la collega abbiano smesso di apparire insieme via social (l’ultima diretta, comunque, risale a poche settimane fa).







“Abbiamo rimandato le dirette perché lei in questo momento cerca di mantenere una certa riservatezza, com’è giusto che sia.

Non servono a nulla tutte queste put****ate che inventano”, ha dichiarato Emma Marrone difronte all’ennesima domanda sulla collega da parte dei fan.

Tra lei e Alessandra Amoroso dunque procederebbe tutto liscio come l’olio, e il motivo per cui le due avrebbero deciso d’interrompere le loro dirette sarebbe legato all’emergenza Coronavirus. In passato si era vociferato anche che tra i due i rapporti fossero piuttosto tesi per motivi legati alla carriera lavorativa, ma dopo la malattia di Emma Marrone tra i colleghi che le avevano mostrato la loro solidarietà vi era stata proprio Alessandra Amoroso.