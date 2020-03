Scomparso Gabi Delgado Lopez, precursore del pop elettronico e della techno nonché pioniere della Neue Deutsche Welle: aveva 61 anni

Gabi Delgado Lopez è deceduto all’improvviso il 22 marzo scorso. A darne la notizia sui social è stato per primo Robert Görl, l’altro fondatore dei Deutsch-Amerikanische Freundschaft, nota band di musica elettronica. Il loro approccio minimal è stato di modello per diversi generi musicali, dalla Neue Deutsche Welle, all’electropunk, del synthpop alla techno house.

Gabi Delgado Lopez e i DAF

Gabi Delgado Lopez era nato il 18 aprile 1958 a Cordoba, capoluogo dell’Andalusia. A 8 anni si trasferì con la sua famiglia in Germania e fin da adolescente suonò in diverse band punk. Diede poi vita ai DAF nel 1978 a Wuppertal, insieme a Kurt Dahlke, Robert Göhrl, Michael Kemner e Wolfgang Spelmanns. Dopo aver fondato la band, Delgado visse a Londra e in seguito si trasferì a Berlino. Coi DAF ha pubblicato otto album, tra cui Alles Ist Gut del 1981 è considerato un classico del genere.





Il brano forse più incalzante e noto dei DAF resta il controverso Der Mussolini, uscito per la Virgin nel 1981. A esso seguirono poi altri due LP, Gold und Liebe e Für Immer, prima dello scioglimento della band. Il gruppo tornerà poi insieme nel 1986, mentre Gabi, già rientrato in Germania, era diventato un elemento importante della scena house tedesca come dj e discografico. Mentre i DAF si scioglievano e si ritrovavano più volte nel corso degli anni, Gabi Delgado López ha dato vita a un altro duo, i D.A.F./D.O.S. Inoltre ha registrato alcuni album da solista.