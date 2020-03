Aumentano le vendite online di gioielli: l’ampia varietà degli e-commerce permette di avere a disposizione maggiore scelta rispetto ai negozi fisici.

La vendita di gioielli in rete, negli ultimi anni, ha registrato numeri in forte e costante crescita, decretando anche per questo settore il successo del mercato e-commerce, che sta investendo un numero sempre più ampio di comparti, visti i molteplici vantaggi garantiti dagli acquisti online.

Guardando ai dati relativi ad accessori di lusso e pietre preziose, è possibile constatare come la richiesta sia aumentata sensibilmente soprattutto per quello che riguarda fedine e fedi nuziali. Fidanzamento e matrimonio sono senz’altro due dei passi più importanti per qualsiasi coppia, motivo per cui la scelta degli anelli viene considerata determinante: l’ampia varietà delle gioiellerie online permette di avere a disposizione possibilità di scelta più numerose rispetto a quelle dei negozi fisici e questo senz’altro è il motivo principale per cui questi store stanno incontrando al momento così tanto successo.

Le fedi e fedine su gioiapura.it, per esempio, sono di svariate tipologie e tutte corredate da foto e accurata descrizione, opportunamente suddivise per marchio, così da permettere agli utenti di orientare la ricerca in modo rapido e intuitivo.

Fedi nuziali e fedine online: le proposte di Comete

Da oltre 40 anni, Comete crea preziosi 100% italiani con passione e creatività.

Per le fedi e le fedine utilizza oro a 18 carati in giallo, rosa e bianco, per soddisfare tutte le preferenze degli innamorati. La caratteristica principale di questi anelli è la loro bellezza discreta, che li rende unici perfettamente indossabili tanto da una donna che da un uomo: la linea essenziale è impreziosita da inserti luminosi, piccoli ma brillanti. Le diverse collezioni hanno, non a caso, nomi di coppie celebri quali ad esempio Achille e Briseide, Sansone e Dalila, Orlando e Angelica o Ulisse e Penelope.

Si può scegliere tra anelli di fidanzamento e fedi dalla superficie liscia o finemente lavorata, con inserti circolari accostati l’uno accanto all’altro in due tonalità diverse, o persino con il simbolo di un cuore suddiviso in due parti, a simboleggiare la coppia che si unisce.

Non mancano nemmeno le superfici a specchio, che si illuminano con la luce naturale, adatte soprattutto per suggellare un fidanzamento o anche un matrimonio, quando corredate da un piccolo diamante incastonato.

Unoaerre: fedi e fedine nel rispetto della tradizione

Unoaerre propone, invece, modelli molto classici ma contraddistinte, nella maggior parte dei casi, da un pendente riportante il marchio di fabbrica. Le fedi Unoaerre comode sono anelli dall’indossabilità particolarmente agevole, grazie alla lavorazione del materiale ma anche alle misure adatte a tutti i tipi di dita.

Lo spessore è variabile (francesina o mantovana), per adattarsi alla mano dell’uomo o a quella più delicata della donna ed è anche caratterizzato da un profilo più spigoloso o più tondeggiante per incontrare qualsiasi tipo di gusto personale. La superficie può avere una base nelle tre colorazioni tipiche dell’oro (rosa, giallo o argento) e presentare un brillante a impreziosirla, oppure dei bordi paralleli a contrasto cromatico.

Altri grandi marchi richiesti online: Amen, Bliss e Morellato

Le fedine Amen sono caratterizzate da un intreccio visibile ma molto discreto sulla superficie, che riflette così la luce in maniera unica.

Solitamente realizzate in argento, tali anelli sono unisex e perfette per una coppia di fidanzati. Hanno, inoltre, un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Un altro marchio celebre è Bliss, che offre fedi semplici e luminose, in cui spesso incastona punti luce in diamante. La collezione Insieme è unisex e presenta varianti sia nello spessore che nel profilo stesso dell’anello, che può essere richiesto più bombato oppure tipicamente piatto. Anche in questo caso, il brand è chiaramente stampigliato sulla superficie interna del gioiello.

Non mancano nemmeno proposte Morellato, azienda veneta che nasce negli anni ’30 del secolo scorso e che è tra le più note al giorno d’oggi. I suoi anelli di fidanzamento o di matrimonio hanno la peculiarità di presentare il marchio ben visibile nella parte esterna, magari affiancato da un brillante importante.

Ovviamente, la scelta finale dovrà tenere conto non solo del gusto personalissimo della coppia, ma anche dell’occasione: solitamente, le fedine più semplici si preferiscono in fase di fidanzamento, mentre quelle più eleganti e ricercate sono maggiormente adatte per il matrimonio.

In questo caso, inoltre, può essere appropriato scegliere una fede che ben si abbini anche con gli abiti degli sposi e con eventuali altri gioielli che si indosseranno in un momento tanto speciale.